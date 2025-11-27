O market devi, 300 mağazasını başka markalara devrediyor

Fransa’nın köklü perakende markalarından Auchan, market savaşlarının sertleştiği dönemde dikkat çeken bir karara imza attı. Şirket, Korsika hariç ülkedeki yaklaşık 300 süpermarketini Intermarché ve Netto markaları altında franchise modeline dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu stratejik hamleyle hem fiyatların düşmesi hem de mağazaların yerel rekabette güç kazanması hedefleniyor.

Auchan’ın yaptığı açıklamaya göre mağazaların mülkiyeti şirkette kalacak ancak ticari operasyonlar ve tedarik süreçleri Intermarché ve Netto tarafından yönetilecek. Devir işlemleri için Fransız rekabet kurumundan onay bekleniyor. Planlanan takvime göre geçiş sürecinin 2026 sonunda tamamlanması amaçlanıyor.

Yeni modelin en önemli getirilerinden biri, Intermarché’nin yüksek satın alma gücü sayesinde tüketicilere daha uygun fiyatlar sunulması olacak. Auchan yönetimi, franchise sisteminin mağazaları bulundukları bölgelere daha hızlı uyum sağlayan, rekabetçi bir yapıya kavuşturacağını belirtiyor.

Süpermarket formatında büyümeyi hedefleyen Müsketörler Grubu (Intermarché–Netto), bu iş birliğiyle pazardaki etkisini daha da artırmayı planlıyor. Mağaza çalışanları Auchan bünyesinde kalmaya devam edecek ancak günlük operasyonlar Intermarché tarafından yürütülecek. Uzmanlara göre tüketiciler için bu dönüşüm, daha düşük fiyatlar ve daha geniş ürün çeşitliliği olarak raflara yansıyacak.