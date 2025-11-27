  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar! Demirtaş tahliye mi olacak? Fatih Altaylı sorusuna flaş cevap

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Bakan Bayraktar: "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım” Enerjide hedef büyük

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Yapay zeka ile video hazırlamıştı! Akit’e konuşan Başkan Faruk Özlü’den Tanju Özcan’a ayar

Dış ticaret verileri açıklandı! Ekimde ihracat yüzde 2 artarak 24 milyar dolar olarak gerçekleşti

Fenomenlerin kazançları ağızları açık bıraktı! Ticaret Bakanlığı devreye girdi

Ölümsüzlüğün sırrı buymuş! Murat Alan yazdı

Yüzyılın Konut Projesi rekor kırdı! Başvuru sayısı şaşırttı

Yapay zeka Adana’dan özür diledi
Gündem Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde
Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG’nin mevcut Suriye hükümetine entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Bekin, bu adımın Türkiye’nin gelecekteki güvenliği ve bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin mevcut Suriye hükümetine entegrasyonunun Türkiye'nin gelecekteki güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye açısından kuzey Suriye politikasının en önemli ayağı sayılan kuzeydoğu Suriye'de inisiyatifin tamamen ABD'nin kontrolüne girdiğini savundu.

 

ABD'nin geçmişte "güvenli bölge" kavramından uzak durmasının aslında Suriye'nin kuzeyindeki yeni kuşak projesinin bir gereği olduğunu söyleyen Bekin, "Türkiye'de hükümetin geçmişte uyguladığı kısa vadeli palyatif çözüm içeren politikaları zaman içerisinde çözümsüzlük olarak karşımıza çıkarak kuzeydoğu Suriye'de hakimiyetin tamamen ABD güdümündeki unsurlara altın tepside sunulmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Suriye'nin YPG/PYD unsurlarının kontrolü altına girmesinin ABD'nin işini kolaylaştıracağını anlatan Bekin, "Bu nedenle SDG'nin mevcut Suriye hükümetine entegrasyonu Türkiye'nin gelecekteki güvenliği açısından son derece önem oluşturmaktadır." diye konuştu.

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’nde yeniden genel başkan
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’nde yeniden genel başkan

Siyaset

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi’nde yeniden genel başkan

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!
HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

Siyaset

HDP’li Milletvekili Yeniden Refah Partisi'ne katıldı!

Biri CHP’den biri Yeniden Refah’tan! 2 Belediye Başkanı daha AK Parti'ye geçti
Biri CHP’den biri Yeniden Refah’tan! 2 Belediye Başkanı daha AK Parti'ye geçti

Gündem

Biri CHP’den biri Yeniden Refah’tan! 2 Belediye Başkanı daha AK Parti'ye geçti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fırat

Basiretsizler. Reisin önünde engel olmayın yeter.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23