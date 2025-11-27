Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük seçim zaferlerinden biriyle iktidara gelen ve %52'lik ezici bir çoğunlukla desteklenen AK Parti Hükümetine yönelik, emekli bir generalden gelen açık tehditle sarsılıyor. Emekli Tümgeneral Cihangir Dumanlı, CHP tarafından fonlanan Cumhuriyet gazetesindeki yazısıyla, hukuku ve Anayasa'yı hiçe sayarak, resmen meşru iktidara karşı isyan ve darbe çağrısı yaptı. Bu skandal yazı, bir yandan 16 milyon İstanbulludan 565 milyar lira tokatladığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde CHP medyasının paniklediğini gösterirken, diğer yandan da eski Türkiye'nin vesayetçi ve cuntacı zihniyetinin hortladığını kanıtladı.

%52 OY VURGUSU GÖZ ARDI EDİLDİ: "MEŞRULUĞUNU YİTİRDİ" YALANI

Cihangir Dumanlı'nın yazısındaki en tehlikeli ve millete hakaret içeren bölüm, meşruiyeti hiçe sayan ifadeleri oldu. %52 gibi yüksek bir oy oranıyla iktidara gelmiş olan AK Parti Hükümetini hedef alan Dumanlı, yazısında net bir şekilde şunları iddia etti: "AK Parti iktidarı anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışları ile meşruluğunu yitirmiş, Türk ulusunun direnme hakkı doğmuştur." Bu sözler, milletin sandıkta verdiği kararı tanımamak ve Anayasa'yı tanımayarak isyana davet etmekten başka bir anlama gelmemektedir. Dumanlı, "direnme hakkı" kılıfıyla açıkça hukuk dışı bir müdahale çağrısı yapmaktadır.

"DİRENME HAKKI" KILIFIYLA HALKI SOKAĞA, ORDUYU DARBEYE TEŞVİK

Dumanlı'nın yazıdaki zehirli dili, halkı meşru hükümete karşı kışkırtma ve sokakları karıştırma amacını açıkça ortaya koyuyor. "Toplumsal sözleşmeye uymayarak meşruiyetini yitiren iktidara karşı yönetilenlerin (ulusun) direnme hakkı doğar" ifadelerini kullanan emekli general, vatandaşı kaosa ve yasa dışı eylemlere teşvik etmektedir. Bu emekli bir askerin ağzından çıkan sözler, sadece bir siyasi eleştiri değil, aynı zamanda TSK'nın saygınlığını da zedeleyen ve devlet düzenini hedef alan tehlikeli bir çağrıdır.

İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUĞUNDA CHP'NİN ÇARESİZLİĞİ

Bu tehlikeli çağrının zamanlaması dikkat çekicidir. İddiaya göre 16 milyon İstanbulludan 565 milyar lira tokatladığı öne sürülen Ekrem İmamoğlu hakkındaki büyük yolsuzluk operasyonunun hemen ardından gelmesi, CHP medyası ve vesayetçi zihniyetin yaşadığı paniği işaret etmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sık sık milleti sokağa çağıran provokatif söylemlerinin, Cumhuriyet gazetesindeki bu darbe çağrısıyla benzer bir amaca hizmet ettiği görülmektedir. Rant ve yolsuzluk çarkları deşifre olan bu zihniyet, son çare olarak Anayasa'yı çiğnemeye ve meşru iktidarı devirmeye yönelik alçakça bir stratejiyi uygulamaya koymaktadır.