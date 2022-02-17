Yeni anneler için yenidoğan bebek bakımı püf noktaları

Bebek bakımı sadece onun altını temizlemek, ağladığında susturmak, karnını doyurmak değildir. Bebeğinizin her an yanında olarak onunla eğlenceli ve unutulmaz dakikalar geçirmelisiniz. Bebeğinizle aranızdaki bağın kuvvetlenmesinden sonra onun sebepsiz ağlamaları bile sizi yormaz.

Genç anneler ilk olarak daha deneyimli olan aile büyüklerinden yardım almalıdır. Bu yüzden bebek bakımı süresince genç annelere destek olacak tecrübeli büyüklere ihtiyaç vardır. Bebeklerin uylu düzeni çok önmelidir.

1 aylık bebek ne kadar uyur?

Bunun için bebeğiniz gece gündüz uyuyabilir. 1 aylık bebekler genelde günde toplam 17-18 saat uykuya ihtiyaç duyabilirler. Bu dönemde bebek için uyku düzeninden pek de söz edilemez. Bebek sık sık acıkarak emmek için uyanır.

Yeni doğan bebeklerin beslenmesi nasıl olmalı?

Yeni doğan bebeklerin beslenmesi her anne için dönem dönem sıkıntı yaratabilir.Bebeğin sıklıkla 2-3 saat arayla emzirilmesi gerekmektedir. Emzirmek anne sütünün devamlılığı açısından da önemlidir ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Ek gıdalara 6 aydan sonra başlayabilirsiniz. Bebeği besledikten sonra mutlaka gazını çıkarmalısınız. Bebeğin karnı doyduktan sonra bir miktar kusması normaldir. Ancak yeşil renkte kusma görürseniz mutlaka bir doktora götürmelisiniz. Bebeğiniz eğer yaz aylarında doğduysa karnı doyduktan sonra bir çay kaşığı kaynayıp soğumuş su verebilirsiniz. Eğer günde 3-4 defa idrarını yapıyorsa yeteri kadar su içiyor demektir. Uygun havalarda bebek ile birlikte sık sık yürüyüş yapmak ve hava almak oldukça önemlidir.

Bebeğin alt temizliğinde özen göstermeniz gereken şey ise bebeğin her altını kirlettiğinde pişik olmaması için altının değiştirilmesi gerekir. Bebek cildi çok hassas olduğu için alt temizliği kimyasal maddeler içeren ürünler yerine su ve pamukla yıkayarak yapılmalıdır

Yenidoğan bebeğin cilt bakımında nelere dikkat edilmeli?

Deri, vücudun ısısını dengeler ve dış etkenlerden korur. Aynı zamanda en büyük duyu organıdır. Yenidoğan bebek cildi halen tam olarak gelişmediği için doğumdan itibaren 1 aylık bebeklerde cilt bakımına özen gösterilmelidir. Bebeğiniz doğduğunda vücudu beyaz ve kremsi bir tabaka ile kaplıdır. Verniks kazeoza denilen bu maddenin, bebeğin vücut ısısını dengede tutmaya ve enfeksiyonlardan korumaya faydası vardır. Eskiden birçok hastanede bebekler doğumdan kısa süre sonra yıkanırken artık verniks tabakası bebek cildi tarafından iyice emildikten sonra yıkanmasının daha doğru olacağı sonucuna varıldı. Bebeğinizin vücut kıvrımlarında rastlayacağınız bu tabakayı kuvvetlice silerek çıkarmaya çalışmanız şart değil. Bebeğinizin cildinde kuruluk veya kızarıklık görürseniz uygun bir nemlendirme için doktorunuza danışabilirsiniz. Cildin geçirgenliği yüksek olduğu için her türlü ürünün ince tabaka halinde kullanılması gerekir.

Yeni anneler için bebek bakım rehberi