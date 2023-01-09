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Yaşam Yeni aldığı evin asansör boşluğuna düştü
Yaşam

Yeni aldığı evin asansör boşluğuna düştü

Aksaray'da yeni aldığı evinin asansör boşluğuna düşen Ali Dinke (64) yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 04:02:00 -
Yeni aldığı evin asansör boşluğuna düştü

Olay, saat 20.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4373 Sokakta 4 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. Yeni aldığı eve tadilat yapmaya giden Ali Dinke, belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki asansör boşluğundan beton zemine düştü. Durumu fark eden Dinke'nin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Düştüğü yerden çıkarıp ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dinke, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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