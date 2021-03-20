Yeni Akit Yazarı'ndan Şevval Sam'a ağır tokat: Bravo sahibinin sesi!

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Bir kısım çevrelerce sanatçı olarak adlandırılan Şevval Sam isimli kadın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajında 'Aşk' yaşamak için belgeye ihtiyaç duymadığını söyleyen aile düşmanı Sam, twitterdan "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağa dönüyoruz. Orman kanunları geçerli." mesajını paylaştı.

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, belgeye ihtiyaç duymayarak orman kanunları ile 'aşk' yaşayan Şevval Sam'ın fesat sözleşmesinin iptaline ilişkin mesajını değerlendirdi. Sam'ın seslendirmesini yaptığı misyonerlik kitabını hatırlatan Zekeriya Say, şunları söyledi:

"Misyonerlerin seslendirmeci. Ekrem İmamoğlu'nun 180 binlik şarkıcısı Şevval Sam'ın. Fesat Sözleşmesi'nin feshi karşısında susmasını beklemek safdillik olurdu. Bravo sahibinin sesi bravo!"

İstanbullu'nun 780 bin lirasını gasp etmişti!

Müslüman kadınların inancı başörtüsüne 'teksil malzemesi' diye hakaret eden Şevval Sam adlı kadın, Misyonerlerin 'Mesih İsa'nın Yaşamı' adlı kitabını seslendirmiş, ayrıca CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tertiplediği 29 Ekim konserinde sahneye çıkması karşılığında İstanbullu'nun 780 bin lirasını gasp etmişti.