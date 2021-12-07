Yeni Akit yazarı Yılmaz Yalçıner Hakk'a yürüdü

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Yılmaz Yalçıner, 75 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Gazeteci-yazar Yılmaz Yalçıner, 1946 yılında Ankara'da doğdu. 1980 askeri darbesinin hemen ardından Mekki Yassıkaya, Hasan Güneşer ve Ömer Yorulmaz'la birlikte uçak kaçırarak Tahran'a gitme teşebbüsünde bulundu. Bu olay başarısızlığa uğrasa da çok ses getirdi. Diyarbakır Cezaevi'nde geçen 11 yıl 7 ay sonunda serbest kalan Yılmaz Yalçıner 32 yıl süren sessizliğini bozup yaptığı açıklamada, uçak kaçırmaya neden teşebbüs ettiklerini, neler yaşadıklarını anlattı. Yalçıner herkes gibi ülke için en iyisini yapma gayreti ile doğru bildiği yoldan yürüdüğünü söylerken, uçak kaçırma girişimi için “İyi ki başarısız olmuşuz” demişti.