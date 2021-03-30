Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'dan CHP'li vekile canlı yayında 'aşı' ayarı!

Yeniakit.com.tr

Haber Global canlı yayınında konuşan Yeni Akit Gazetesi Yazarı Kenan Alpay, yayın konuklarından CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aşılama işlemine ilişkin rakamları çarpıtmasını eleştirdi. Alpay, "Belki sehvendir. Turan bey unutmuş olabilir. '3,5 milyon insan ancak aşılandı' dedi. Yalnız rakamlar ortada. Birinci doz aşı 8,5 milyondu. İkinci doz aşı 6,5 milyondu. Turan beyin ortaya koyduğu rakamlar ise yaklaşık olarak yarı yarıya az." ifadelerini kullandı. CHP'li Aydoğan, Kenan Alpay'ın sözlerine, '63 milyon olması gereken, 6 milyon olsa ne olur, 3 milyon olsa ne olur?' diye karşılık verdi. CHP'li vekil bir süre Kenan Alpay'ın konuşmasını araya girerek engelledi. Alpay, tartışmanın sona ermesinden sonra salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, şu önemli mesajları verdi:

'Bunun zararını bütün toplum çeker'

"Rakamlar üzerinde oynamak psikolojik harbe dönüşürse bunun zararını bütün toplum çeker. Rakamlar üzerinde oynanmasın. Olan ne ise olduğu gibi telaffuz edilsin. Bir yanlışlık olursa o zaman düzeltilir. Ama siz bir sağlık sistemini baştan aşağı mahkum ederseniz, bunun iyi niyetle bir alakası olmaz. Evet eksikler var ama bu millet hastaneye gittiği zaman orada ilaç da var, doktor da var, yardım da var. Yani sokaklarda cesetleri gömecek insan aranıyormuş gibi bir tablo çizmenin doğru olmadığını düşünüyorum."