Yeni Akit uyardı, Demirören Medya düzeltti

yeniakit.com.tr 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir’de düzenlenen törende bir araya geldi. Anıtkabir’deki töreni canlı yayınlayan Akit TV, klavyede r ve t harflerinin yan yana olması nedeniyle basit bir tashih hatası yaptı. KJ’de sehven yazılan, “Anırkabir” ifadesi kısa sürede düzeltildi. Bununla birlikte bazı medya organları kurumumuzu iftiralarda hedef gösterdi.

Aynı hatayı yaptılar

Sözcü, T24, Hürriyet, Milliyet gibi birtakım gazete ve haber siteleri, Akit TV’nin söz konusu ifadeyi kasıtlı olarak kullandığını ileri sürdü. Bununla birlikte, söz konusu gazetelerin de aynı hatayı yaptığı görüldü. Hürriyet’in 23 Nisan haberinde Anıtkabir için, “Anırkabir” yazdığı görülürken, Milliyet’in de, “Anırkabir’de hazırlanan bayrak Datça sokaklarında” başlıklı bir haber servis ettiği belirlendi.

Akit uyardı, hataları düzelttiler

Sözcü ve T24 gibi tetikçiler söz konusu hatalarını halen düzeltmezken, Demirören Medya Grubu’na ait Hürriyet ve Milliyet’in söz konusu haberlerdeki hatalarını düzelttikleri görüldü. Akit’in haberi meyvesini verirken, aynı hatayı yapan Hürriyet ve Milliyet’in de kurumumuza saldırması hafızalardan silinmeyecek bir durum olarak tarihe geçti.

Hürriyet'in Akit TV hakkındaki haberi:

Kendi hatası:

Düzenlendikten sonraki metin:

Milliyet'in Akit TV hakkındaki haberi:

Milliyet'in 'Anırkabir' haberi:

Akit'in uyarısının ardından düzeltildi: