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Medya Yeni Akit ilk 3 haber sitesi arasına yerleşti
Medya

Yeni Akit ilk 3 haber sitesi arasına yerleşti

Yeni Akit Gazetesi’nin dijital haber sitesi yeniakit.com.tr yeni bir başarıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 00:31:00 - 2023-01-03 00:40:07
Yeni Akit ilk 3 haber sitesi arasına yerleşti

Dünya genelinde web ve sosyal medya raporlamaları hazırlayan We Are Social, 2022’de en çok tıklanan siteleri paylaştı.

We are social 2022 raporunda, en çok tıklanan siteleri listeledi. ‘Haber’ alanında yeniakit.com.tr ilk 3’e yerleşti. Yeniakit.com.tr, genel alanda ise ilk 11’de yerini aldı.

Listede genel arama sonuçlarında ilk sırada Google yer alırken onu Youtube ikinci sırada izledi.

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