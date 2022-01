Yeni Akit Enes Kara'nın kaldığı evde! Bu not hiç intihara sürükler mi?

Yeniakit.com.tr

Yeni Akit gazetesi Enes Kara'nın hayatını kaybettiği binadaki komşuları ile görüştü. Kara'nın alt komşusu emekli İmam Şükrü Kaya, Enes'in kaldığı evdeki öğrencilerin edebini anlattı.

"Bir bekar evi olmasına rağmen hiçbir şekilde o evde kalanlardan rahatsızlık duymadık." diyen Kaya, "Enes'in ölümü hepimizi çok üzdü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bildiğimiz kadarı ile burada Enes ile birlikte 4 öğrenci kalıyordu. Sessiz sakin gençlerdi. Bir gün onlarla asansörde karşılaşmıştım. Bana ve aileme edepleri ile selam verip, önce bizim binmemizi söyleyerek, biz yukarı çıktıktan sonra asansörü kullanmışlardı. Buradaki bütün apartman sakinleri de o evde kalan genç kardeşlerimizin ne kadar edepli olduklarına şahittir." ifadelerini kullandı.

Bu sözler intihara sürükler mi?

Enes'in yaşadığı evin kapısında ise Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur-Mektubat/248 adlı eserindeki şu sözler yazılı:

Allah birdir.

Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tenezzül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme, onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü; Sultan-ı kainat birdir,her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir; her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun.