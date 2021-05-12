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Gündem Yeni Akit camiasının acı günü! Ayşe validemizi dualarla uğurladık
Gündem

Yeni Akit camiasının acı günü! Ayşe validemizi dualarla uğurladık

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’nun eşi Ayşe Karahasanoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu. 51 yaşında fani hayata gözlerini yuman Ayşe Karahasanoğlu’nun cenaze namazı dün öğle namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam Camii’nde kılındı. Siyaset, medya, iş dünyası, STK temsilcileri ve sevenlerinin geniş katılım gösterdiği cenazede salgın tedbirlerine azami riayet edildi. Karahasanoğlu’nun naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi. Akit ailesi olarak Ayşe Annemize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:58:00 - 2021-05-12 17:06:09
Yeni Akit camiasının acı günü! Ayşe validemizi dualarla uğurladık

 HABER MERKEZİ 

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu’nun eşi Ayşe Karahasanoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Karahasanoğlu ailesinin acı günü

51 yaşında fani hayata gözlerini yuman Ayşe Karahasanoğlu’nun cenaze namazı öğle namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam Camii’nde kılındı. Siyaset, medya, iş dünyası, STK temsilcileri ve sevenlerinin geniş katılım gösterdiği cenazede salgın tedbirlerine azami riayet edildi. Cenazede taziyeleri Akit Medya Grubu Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu, İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ve Yazı İşleri Müdürümüz Ali İhsan Karahasanoğlu kabul etti.

Cenaze töreninde AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım ve Halime Kökçe, Hüda Par eski İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, Saadet Partisi Güngören İlçe Başkanı Muhammet Resuloğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Özgür Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, işadamı Mehmet Şimşek, Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, Yenişafak Gazetesi Reklam Müdürü Abdullah Hanönü hazır bulundu. Gazetemiz yazarları, yayın kurulu üyeleri ve personellerinin katıldığı cenazeye merhume Karahasanoğlu’nun yakınları ve sevenleri de geniş katılım sağladı.

Dularlarla defnettik

Merhume Ayşe Karahasanoğlu’nun naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.

Akit ailesi olarak Ayşe Annemize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyor, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

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