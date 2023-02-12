  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yeni Akit bölgeden bildiriyor! 'Müteahhidim ama hiçbir şeyden çalmadım'
Gündem

Yeni Akit bölgeden bildiriyor! 'Müteahhidim ama hiçbir şeyden çalmadım'

Yeni Akit'e konuşan Kahramanmaraşlı Gürbüz Bulut adlı vatandaş, kendisinin de içinde oturduğu ve müteahhitliğini yaptığı binanın bütün kolonlarının depremde çatladığını söyledi. Bulut, binanın deprem deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini ve hiçbir malzemeden çalmadığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 20:53:00 - 2023-02-12 20:53:53
Yeni Akit bölgeden bildiriyor! 'Müteahhidim ama hiçbir şeyden çalmadım'

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezde oturan Gürbüz Bulut adlı vatandaş, müteahhitliğini yapıp içinde oturduğu binanın ağır hasar gördüğünü anlattı.

Yeni Akit'e konuşan Bulut, inşaatın yapımı sürecinde kanuna aykırı hiçbir uygulaması olmamasına karşın binanın bütün kolonlarının hasar gördüğünü söyledi.

İnşaat sürecinde güçlendirme ve fore kazık da yapıldığını söyleyen Gürbüz Bulut, "Binayı 2 yıl önce yaptım. Herşey deprem yönetmeliğine uygun. Çatlamayan kolon yok. Çok zor bir durumdayız." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23