Yeni Akit bölgeden bildiriyor! 'Müteahhidim ama hiçbir şeyden çalmadım'
Yeni Akit'e konuşan Kahramanmaraşlı Gürbüz Bulut adlı vatandaş, kendisinin de içinde oturduğu ve müteahhitliğini yaptığı binanın bütün kolonlarının depremde çatladığını söyledi. Bulut, binanın deprem deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiğini ve hiçbir malzemeden çalmadığını vurguladı.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezde oturan Gürbüz Bulut adlı vatandaş, müteahhitliğini yapıp içinde oturduğu binanın ağır hasar gördüğünü anlattı.
Yeni Akit'e konuşan Bulut, inşaatın yapımı sürecinde kanuna aykırı hiçbir uygulaması olmamasına karşın binanın bütün kolonlarının hasar gördüğünü söyledi.
İnşaat sürecinde güçlendirme ve fore kazık da yapıldığını söyleyen Gürbüz Bulut, "Binayı 2 yıl önce yaptım. Herşey deprem yönetmeliğine uygun. Çatlamayan kolon yok. Çok zor bir durumdayız." dedi.