Yeni Akit bölgeden bildiriyor! İşte depremin etkilediği Hatay'daki büyük yıkım...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde; Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yıkım yaşandı.

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinde, son verilere göre 31 bin 643 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yaralı sayısının da 80 bini aştığı deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Bölgede 233 bin 320 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor. Öte yandan çalışmalara 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA ve 9 Drone da destek veriyor.

Yeni Akit çekimlerini Hatay'da sürdürdü!

Yeni Akit ekibi, Hatay'da sürdürdüğü çekimlerinde depremin yıkıcı gücünü gözler önüne seren enkazları görüntüledi.

Şehrin her bir köşesinde bulunan enkaz üzerindeki çalışmalar sebebi ile Hatay'ı toz bulutu kaplarken, enkazların altında kalan araçların görüntüleri de kameralara yansıdı.

Hatay'da bin 278 binanın enkaza dönüştüğü kaydedilirken, son verilere göre bin 500'e yakın Hataylı hayatını kaybetti.