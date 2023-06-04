Yeni Aile Bakanı ile ilgili o gerçek şok etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, geçmişte Brüksel Parlamentosu'nda milletvekilliği yapmıştı.

Belçika doğumlu olan Göktaş, meclise 2009'da Hıristiyan Demokrat çizgideki "İnsancıl Demokrat Merkez" (CDH) partisinden seçilmişti. Göktaş böylece Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili oldu.

2015'te 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirmeyi reddetmesinin ardından partisinden ihraç edilen Göktaş, görevine bağımsız milletvekili olarak devam etti. Göktaş Brüksel Parlamentosu'nda 2019'a kadar Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu.

Belçika'da yaptığı çalışmalardan dolayı 2019'da Kral Leopold Devlet Nişanı'na layık görülen Göktaş, 2020'de Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi olarak atandı.

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2019'dan bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini sürdüren Göktaş, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe biliyor. Göktaş, evli ve 2 çocuk annesi. Atama sonrasında bazı basın organları, Göktaş'ı "Erdoğan'ın manevi kızı" olarak nitelendirmişti.