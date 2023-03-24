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Siyaset Yeni "Ağrı Belediye Başkanı" belli oldu
Siyaset

Yeni "Ağrı Belediye Başkanı" belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-24 20:00:00 -
Yeni "Ağrı Belediye Başkanı" belli oldu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından belediye başkanlığına Metin Karadoğan seçildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savcı Sayan'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinden sonra belediyede yapılan toplantıda, 31 belediye meclis üyesinden 29'u seçime katıldı.

Belediye meclis üyesi Karadoğan, AK Partili 20 üyenin oyunu alarak belediye başkanı seçildi. Seçimin ardından Sayan ile 25 ve 26'ncı dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Yanılmaz, Karadoğan'ı tebrik etti.

 

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