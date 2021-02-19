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Gündem Yeni Adana Stadı'nın açıldı
Gündem

Yeni Adana Stadı'nın açıldı

Yeni Adana Stadı'nın açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Adana halkına ve gençlere hayırlı olması dileğinde bulunarak verdiği desteklerden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 13:18:00 -
Yeni Adana Stadı'nın açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Adana halkına ve gençlere hayırlı olması dileğinde bulunan Bakan Kasapoğlu, "Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler." şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye'mizin tesisleri dünyanın, Avrupa'nın öncü tesisleri oldu. Türkiye'nin sporda marka olması noktası anlamında önemli bir noktaya geldik.

İnşallah Adana'mızın yeni stadı çok güzel maçlara ev sahipliği yapacak. 33 bin seyirci kapasitesine sahip olan yeni stadımız, 49 locaya sahip.

Maçlar seyirci ve taraftarla güzel. Ben bu güzide stadın güzel maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Stadın tamamlanmasına kadar bize güçlü destek verdiler.

Stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkı ve değerli gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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