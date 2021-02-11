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Spor Yeni Adana Stadı derbi maça ev sahipliği yapamayacak
Spor

Yeni Adana Stadı derbi maça ev sahipliği yapamayacak

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TFF 1. Lig'de 14 Şubat Pazar günü Yeni Adana Stadı'nda oynanması planlanan Adanaspor-Adana Demirspor derbisine 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:15:00 -
Yeni Adana Stadı derbi maça ev sahipliği yapamayacak

Müdürlükten yapılan açıklamada, Adanaspor-Adana Demirspor maçının 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yeni Adana Stadı'nın derbi maça yetiştirilemediğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni Adana Stadı'nın 14 Şubat Pazar günü oynanacak Adanaspor-Adana Demirspor müsabakasına yetiştirilme çalışmaları büyük bir özveri ile sürdürülmüştür ancak bugün yapılan son denetimlerde belirlenen eksiklikler nedeniyle derbinin burada oynatılmasının sporcu sağlığı açısından uygun olmayacağı, eksikliklerin giderilmesine müteakip müsabaka takviminde yer alan maçların Yeni Adana Stadı'nda oynatılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle 14 Şubat Pazar günkü Adanaspor-Adana Demirspor derbisi, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacaktır."

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