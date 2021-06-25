Yeni açılan fakülteler hangileri? Yeni açılan bölümler hangileri? Hangi üniversiteye yeni bölüm açıldı?
Üniversite sınavı olan YKS’ye girecek olan adaylar hayalindeki üniversiteye girmek içi TYT AYT sınavında ter dökmeye hazırlanırken, bir yandan da üniversite puanları, 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık önlisans bölümlerini araştırıyor. Üniversite bölümlerini de araştıran adaylar özellikle de puanların daha düşük olacakları düşündükleri yeni açılan fakülteleri araştırıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yeni fakülteler açıldı. Peki yeni açılan fakülteler hangileri? Yeni açılan bölümler hangileri? Hangi üniversiteye yeni bölümler açıldı? İşte yeni açılan bölümler ve üniversite isimleri.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; 10 fakülte kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Fenerbahçe Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Bayburt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu.
Kapatılan bölümler hangileri?
Bölümleri kapatılan üniversiteler hangileri? Resmi Gazete’de yayımlanan kararda bazı üniversitelerin bölümleri da kapatıldı Söz konusu kararla, Bayburt Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bingöl Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Işık Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstinye Üniversitesine bağlı Mühendislik Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.
Eğitim
Üniversite taban puanları sıralamaları kontenjanları ÖSYM üniversite tercih kılavuzu YKS TYT AYT