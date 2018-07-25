Yeni abone kazanımında son 10 yılın rekorunu kırdı

Türk Telekom 2018’in ilk yarısını rekor abone artışı ile kapattı. 2018’in ilk 6 ayında 1,9 milyon net yeni abone kazanarak son 10 yılın en iyi ilk altı ay performansını gösterdi. Böylece 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 43,5 milyona yükselen Türk Telekom, liderlik konumunu daha da güçlendirdi. Türk Telekom, 2018’in ilk 6 ayında yüzde 9,4’lük yıllık büyüme ile 9,6 milyar TL gelir elde etti. Faaliyet kârında da oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Türk Telekom, son 10 yılın ilk yarı dönemlerine göre FAVÖK marjında (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), rekor artış elde etti. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Güçlü bir ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın kalan yarısı için de iyimseriz” dedi.