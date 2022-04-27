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Ekonomi Yeni 10 liralar piyasaya sürülüyor
Ekonomi

Yeni 10 liralar piyasaya sürülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, imzaları değiştirilmiş olan 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 08:45:00 -
Yeni 10 liralar piyasaya sürülüyor

Merkez Bankası sadece imzaları değiştirilmiş olan, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verme kararı aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verecek.

TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1211 sayılı Kanun’un Bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL banknotlar 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V. tertipleriyle tamamen aynı.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte Tedavül edecek.

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