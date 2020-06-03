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Aktüel

Yengesinin otomobilini çaldı, Niğde’de yakalandı

Aksaray’da yengesinin otomobilini çalan bir kişi Niğde’de polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:45:35 -
Yengesinin otomobilini çaldı, Niğde’de yakalandı

Aksaray’da yengesinin otomobilini çalan bir kişi Niğde’de polis ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan 34 AK 3521 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kayseri-Adana çevre yolunda Polisin “dur ihtarına” uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayan sürücü otomobilden inerek ormanlık alana kaçmaya başladı. Polis ekipleri kısa sürede ormanlık alanda şüpheliyi yakaladı. M.E (31) gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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