  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milyon dolarlık silah satışında Türk İHA'larını işaret ettiler!

Yılanın başı küçükken ezilir geç bile kaldık! İşte dezenformasyon yasasının süpüreceği sorunlar

Dev indirimin ardından bu kez akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! Araç sahipleri üzülecek

Gömün kafayı kuma Gezi zekalılar! CHP’den asırlık ağaçlara lüks villa ayarı!

‘Nereye kaçtı Kılıçdaroğlu?’ Bu yazı başörtüsü teklifinin intikamıdır

Bu tuzağa dikkat sakın yapmayın! Bir dolandırıcılık yöntemi daha peydah oldu

Bakan'dan yeni asgari ücret mesajı!

20 bin TL'ye dışarıdan alınıyordu! Türkiye'de yarı fiyatına üretildi

Kemal Kılıçdaroğlu, terörist başı Fethullah Gülen’i ziyaret mi etti?

Çay tiryakilerine güzel haber! Kimse bunu bilmiyordu
Siyaset Yeneroğlu'nun kılavuzu AB komisyonu
Siyaset

Yeneroğlu'nun kılavuzu AB komisyonu

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, 12 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan ve algılarla Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu’nu destekleyerek Türkiye’yi karaladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 16:37:00 -
Yeneroğlu'nun kılavuzu AB komisyonu

Yeni Akit  Ankara

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 12 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu’na ilişkin basın açıklaması yaptı. Yeneroğlu, dün yayınlanan rapora ilişkin; “Türkiye için gerçek bir demokrasi ve hukuk devletinden başka istikamet olmadığını bilen herkes için sürpriz olmayan bu rapor, insanımızın hayatına doğrudan dokunan pek çok konuda yapılan yanlışları ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

AB’nin her yıl olduğu gibi Türkiye’ye yönelik haksız ve mesnetsiz iddialarını sanki doğruymuş gibi ballandıra ballandıra tekrarlayan Yeneroğlu açıklamasında şunları söyledi: “Raporda, Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu; Meclisin, hükûmetin hesap verebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olduğu ve etkili bir denge ve denetleme mekanizması bulunmadığının altı çizilmektedir. Rapor; mevcut sistemin, demokrasinin en temel standartlarından dahi uzak olduğunu ortaya koymaktadır.”

‘Rapor, açılan ceza davaları ve mahkumiyetlerle toplumun nasıl sindirildiğinin bir fotoğrafıdır’

“Demokrasinin can damarları olan sivil toplum kuruluşlarının baskı altında olduğu; ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla özgür hareket etme alanının daraldığı ifade edilen raporda “ifade özgürlüğü alanında son yıllarda gözlenen ciddi gerilemenin devam ettiği” belirtilerek “Devlet kurumları tarafından uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve adli ve idari yollarla artan baskı, ifade özgürlüğünün kullanılmasını baltalamaya devam etmiştir” denilmektedir. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar, muhalif politikacılar, öğrenciler, sanatçılar ve sosyal medya kullanıcılarına karşı açılan ceza davaları ve mahkumiyetler de toplumun nasıl sindirildiğinin bir fotoğrafı olarak raporda açıkça ortaya konmuştur.”

‘Rapor, yargı teşkilatımızın içler acısı halini dile getirmektedir’

“Raporda yargı teşkilatımızın içler acısı hali de açık bir şekilde dile getirilmiş; yargının, muhalefet partilerinin milletvekillerini sistematik bir şekilde hedef almak için kullanıldığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği belirtilerek hâkim ve savcılar üzerindeki baskıya ilişkin gerçekler de iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. AİHM kararlarının uygulanmamasının, yargının uluslararası standartlara bağlılığına ilişkin endişelerin artmasına neden olduğu ifade edilen raporda; hâkim ve savcıların mesleğe alınmasında ve terfiinde nesnel, liyakate dayalı ve önceden belirlenmiş kriterlerin bulunmadığı ve bunun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı önündeki ciddi engellerden biri olduğu da tespit edilmiştir.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23