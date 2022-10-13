Yeneroğlu'nun kılavuzu AB komisyonu

Yeni Akit Ankara

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 12 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu’na ilişkin basın açıklaması yaptı. Yeneroğlu, dün yayınlanan rapora ilişkin; “Türkiye için gerçek bir demokrasi ve hukuk devletinden başka istikamet olmadığını bilen herkes için sürpriz olmayan bu rapor, insanımızın hayatına doğrudan dokunan pek çok konuda yapılan yanlışları ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

AB’nin her yıl olduğu gibi Türkiye’ye yönelik haksız ve mesnetsiz iddialarını sanki doğruymuş gibi ballandıra ballandıra tekrarlayan Yeneroğlu açıklamasında şunları söyledi: “Raporda, Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu; Meclisin, hükûmetin hesap verebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olduğu ve etkili bir denge ve denetleme mekanizması bulunmadığının altı çizilmektedir. Rapor; mevcut sistemin, demokrasinin en temel standartlarından dahi uzak olduğunu ortaya koymaktadır.”

‘Rapor, açılan ceza davaları ve mahkumiyetlerle toplumun nasıl sindirildiğinin bir fotoğrafıdır’

“Demokrasinin can damarları olan sivil toplum kuruluşlarının baskı altında olduğu; ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla özgür hareket etme alanının daraldığı ifade edilen raporda “ifade özgürlüğü alanında son yıllarda gözlenen ciddi gerilemenin devam ettiği” belirtilerek “Devlet kurumları tarafından uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve adli ve idari yollarla artan baskı, ifade özgürlüğünün kullanılmasını baltalamaya devam etmiştir” denilmektedir. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar, muhalif politikacılar, öğrenciler, sanatçılar ve sosyal medya kullanıcılarına karşı açılan ceza davaları ve mahkumiyetler de toplumun nasıl sindirildiğinin bir fotoğrafı olarak raporda açıkça ortaya konmuştur.”

‘Rapor, yargı teşkilatımızın içler acısı halini dile getirmektedir’

“Raporda yargı teşkilatımızın içler acısı hali de açık bir şekilde dile getirilmiş; yargının, muhalefet partilerinin milletvekillerini sistematik bir şekilde hedef almak için kullanıldığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği belirtilerek hâkim ve savcılar üzerindeki baskıya ilişkin gerçekler de iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. AİHM kararlarının uygulanmamasının, yargının uluslararası standartlara bağlılığına ilişkin endişelerin artmasına neden olduğu ifade edilen raporda; hâkim ve savcıların mesleğe alınmasında ve terfiinde nesnel, liyakate dayalı ve önceden belirlenmiş kriterlerin bulunmadığı ve bunun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı önündeki ciddi engellerden biri olduğu da tespit edilmiştir.”