Yeminli mali müşavir sınavı 2019? 2019/3. dönem YMM sınav tarihi ne zaman?

Yeminli mali müşavir sınavı ne zaman? sorusunu sorulmaya devam ediliyordu. TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden 2019 yeminli mali müşavir sınavına ilişkin duyuru yayınlandı. Peki 2019/3. dönem YMM sınav tarihi ne zaman? İlk kez yeminli mali müşavir sınavına katılacaklar için başvuru tarihi ne zaman? Tekrar YMMM sınavına katılacaklar için yeminli mali müşavir sınav başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar…

TÜRMOB yeminli mali müşavirlik sınav duyurusu yayınladı. 5786 saydı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2019/3. Dönem YMM Sınav Tarihleri: 14-23 Aralık 2019

* İlk kez sınava katılacaklar için başvuru tarihleri: 13.09.2019 - 14.10.2019

* Tekrar sınava katılacaklar için başvuru tarihi: 14.10.2019 - 16.11.2019

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 14.10.2019 tarihi itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

• İlk kez sınava katılacak adayların, (https://ssi.tesmer.org.tr) adresi üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını alarak, sınav başvuru dosyası ile birlikte Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

• Tekrar sınava katılacak adayların ise http://ssi.tesmer.org.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, başvurularını yukarıda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile TÜRMOB - Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı Dikmen Cad. No:562 Çankaya/Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59’a kadar https://ssi.tesmer.org.tr üzerinden sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava alınmayacaktır.

Yeminli Mali Müşavirlik sınavına ilişkin bilgiler

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ve 9 uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45 inci madde ve 48 inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav konuları

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alman Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı konularından yapılır.

Yeminli Mali Müşavirlik sınavı başvuru belgeleri neler?

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1. Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından sağlanabilir.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3. Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınmış) ile birlikte mezuniyetin seviyesini (Doktora, Yüksek lisans, lisans) tespit edebilmek üzere diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,

Mezun belgesi e-Devlet kapısında mevcut olmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler.

- Diploma noter onaylı örneği, (Diplomanın arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.) Geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, (Geçici mezuniyet belgesinin arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Yabancı Öğrenim Kuramlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınacak denklik belgesi,

4. Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet üzerinden alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçlan kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.) Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

5. 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)

6. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat fotokopisi

7. Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

8. Taahhütname

9. Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınacak)

10. Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

11. Sınav Dosyası bedelinin ödendiğine dair banka dekontu

12. Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), büro sahibinin ruhsat fotokopisi,

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi,(ilgili dönemi kapsayan) işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi (A.ŞTerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınacak)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kuramlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi, (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6,7 ve 9’ncu maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) Sınavına girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 200,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklar toplam 2.000,00 ₺ ödemenin yapıldığına ilişkin belge,

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir.

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