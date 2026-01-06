Yemeye kıyamaz insan Bir tane kiraz 7 bin lira

Japonya’da 2026’nın ilk tarım ürünleri müzayedesinde Yamagata eyaletine özgü premium Sato Nishiki kirazları, rekor fiyatlarla alıcı buldu

Tokyo’daki toptancı pazarda düzenlenen müzayedede tek bir kutu Sato Nishiki kirazı 1.8 milyon yen (yaklaşık 495 bin TL) karşılığında satıldı; bu rakamla kiraz başına düşen fiyat 26 bin yenin (yaklaşık 7 bin 100 TL) üzerine çıktı.

Tendo kentindeki başka bir müzayedede ise 68 kirazdan oluşan bir kutu, 1.55 milyon yenlik (yaklaşık 426 bin TL) bedelle el değiştirdi; bu da bölge müzayedeleri açısından en yüksek seviyelerden biri oldu. Normalde yaz başında olgunlaşan kirazlar bu yıl üreticilerin “ultra-forced” yetiştirme yöntemiyle hasadı erkene çekmesi sayesinde erken satışa sunuldu ve prestijli ürün olarak yüksek talep gördü. Bu yöntemle ağaçlar önce soğutularak kış koşulları taklit ediliyor, ardından seralarda yetiştiriliyor ve pazara erken ürün sunuluyor. Yılın ilk meyveleri Japonya’da sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kalite ve statü göstergesi olarak değerlendiriliyor; bu nedenle her yıl olduğu gibi 2026’da da rekor fiyatlar dikkat çekti.