Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Venezuela bağlantılı Marinera adlı Rus bandıralı petrol tankerine Kuzey Atlantik'te el konulduğunu duyurdu. ABD aynı gemiye geçen Karayipler'de yine el koymaya çalışmış ancak "Bella 1" isimli gemi, adını "Marinera" olarak değiştirip Rus bayrağı çekerek kaçmıştı. Rusya ise petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemileri görevlendirmişti.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde "M/V Bella 1" gemisine ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kuzey Atlantik'te el konulduğu ifade edildi. Tankerin ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca ele geçirildiği aktarıldı. Açıklamada, "El koyma işlemi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Batı Yarımküre'nin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve yaptırım uygulanan gemileri hedef alan bildirisini desteklemektedir. Operasyon  vatanı korumaya yönelik hükümetin tüm birimlerini kapsayan bir yaklaşımını sergiledi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yasa dışı Venezuela petrolüne yönelik abluka, dünyanın her yerinde tam olarak uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN AY KAÇMAYI BAŞARMIŞTI

ABD Sahil Güvenliği, geçtiğimiz ay Karayipler'de Venezuela'ya doğru gittiği düşünülen, İran petrolü taşımakla suçlanan ve 2024 yılında ABD tarafından kaçak petrol taşıyan bir "gizli filo" içinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırımlara tabi tutulan "Bella 1" petrol tankerine el koymaya çalışmıştı. ABD müdahalesinden kaçınmak için adını "Marinera" olarak değiştiren ve rotasını çeviren petrol tankeri, Guyana bayrağından Rus bayrağına geçmişti. Karayip Denizi'nden Kuzey Atlantik'e kaçmayı başaran petrol tankeri, ABD Sahil Güvenliği tarafından takip ediliyordu. ABD medyası bugün, Rusya'nın petrol tankerine eşlik etmek için bir denizaltı ve savaş gemilerini görevlendirdiğini aktarmıştı.
Aralık ayının sonunda Rusya, ABD'ye diplomatik bir nota göndererek tankerin takibinin durdurulmasını talep etmişti.
Uluslararası hukuka göre bir ülkenin bayrağını taşıyan gemiler o ülkenin koruması altında bulunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz ay, Venezuela'ya giriş ve çıkış yapan ve yaptırım uygulanan petrol tankerlerine "tam abluka" emri vermişti.

