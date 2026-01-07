Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

Gençliği zehirleyen uyuşturucu bataklığına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "influencer" adı altında toplum ahlakını tehdit eden isimlerin maskesi düştü. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Mümine Senna Yıldız’ın test sonuçları "kokain" yönünden pozitif çıktı. Üstelik bu "hanımefendinin" evinde yapılan aramalarda sadece zehir değil, uyuşturucu öğütme aparatları da ele geçirildi.

SIKIŞINCA AYETLERE SIĞINDI: TAM BİR CHP TAKTİĞİ!

Yaptığı rezilliklerle gündemden düşmeyen Yıldız, uyuşturucu kullandığı tescillenince halkın dini duygularını sömürmek için sosyal medyadan Hicr Suresi 97. Ayeti paylaştı. Yıldız, paylaşımında "Yemin olsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Senna yıldız bunu paylaşırken fotoğrafta boynundaki haç kolye dikkat çekti.

Kendi suçunu örtbas etmek için kutsal kitabımızı paravan olarak kullanan bu zihniyet, kamuoyunda "Tam bir CHP taktiği; zora düşen, suçu tescillenen hemen din istismarına soyunuyor" yorumlarına neden oldu. Müslüman mahallesinde salyangoz satanların, köşeye sıkışınca takva elbisesine bürünmeye çalışması samimiyetsizliğin zirvesi olarak nitelendirildi.

ZEHİR ŞEBEKESİNDE KİMLER YOK Kİ?

Aynı soruşturma kapsamında Adli Tıp’a sevk edilen diğer isimlerden Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu ve bazı kickboksçuların da testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gençlere örnek olması gereken bu isimlerin uyuşturucu bataklığındaki halleri, toplumun nasıl bir kültürel yozlaşma ile karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.