Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Gelecek Partisi’nden istifa eden İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye katıldı. Milletvekillerine rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hayırlı olsun' dileklerinin ardından konuşan vekiller 'yuvaya döndüklerini' anlatarak güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve AK Parti çatısı altında gururla hizmet edeceklerini vurguladı.

Daha önce yaptıkları açıklamalarda seçmenlerine seslenen vekiller, geldikleri noktada bulundukları partilerin Türkiye için bir gelecek vaat etmediğini, bölgedeki krizleri, dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak iç cephede birlikte olmanın önemine dikkat çekmiş ve zamanın her şeye itiraz etme zamanı değil, bir olma zamanı olduğunu söylemişlerdi.