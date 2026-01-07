  • İSTANBUL
Gündem Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı
Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildikten sonra istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, TBMM grup toplantısında AK Parti’ye katıldı. Milletvekillerine rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen DEVA Partisi’nden istifa eden İrfan Karatutlu, CHP’den istifa eden Hasan Ufuk Çakır ile Gelecek Partisi’nden istifa eden İsa Mesih Şahin, AK Parti’ye katıldı. Milletvekillerine rozetlerini AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hayırlı olsun' dileklerinin ardından konuşan vekiller 'yuvaya döndüklerini' anlatarak güçlü Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ve AK Parti çatısı altında gururla hizmet edeceklerini vurguladı.  

Daha önce yaptıkları açıklamalarda seçmenlerine seslenen vekiller, geldikleri noktada bulundukları partilerin Türkiye için bir gelecek vaat etmediğini, bölgedeki krizleri, dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak iç cephede birlikte olmanın önemine dikkat çekmiş ve zamanın her şeye itiraz etme zamanı değil,  bir olma zamanı olduğunu söylemişlerdi.

1
Yorumlar

Bahittin

Ayıp.. ayıp....  Seçime ne gerek var o zaman... millet seçim için akrabası ile kavga ediyor.. .. Akp.ye yakınız ama transferekarşıyız

ata

rabbim reise hayırlı, uzun, sağlıklı ömürler versin...
