Bıçaklı saldırıya uğradı! Eski belediye başkan yardımcısı vefat etti
Trabzon’un Sürmene ilçesinde önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Önceki dönem Sürmene Belediyesi Başkan Yardımcılığıyapan Ali Aydın, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ali Aydın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle birlikte içerisinde bulunduğu 61 AFA 560 plakalı araçta bıçakla yaralanarak yol kenarına bırakıldı. Rize'nin İyidere ilçesi Sarayköy Köyü sahilinde ağır yaralı halde bulunan Ali Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesine kaçtığı belirlenen saldırganların içerisinde bulunduğu aracının tekerine Orta Hopa Mahallesi'nde ateş açtı. Bölgedeki kalabalıktan da istifade eden şahıslar yaya olarak kaçarken, polisin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.