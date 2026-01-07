  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Suriye'nin Halep kentinde, hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDF) arasındaki çatışmalar ikinci gününde şiddetlenerek devam ediyor. Kısa süreli bir sessizliğin ardından sabah saatlerinde yeniden alevlenen çatışmalar, şehrin stratejik noktalarında yoğunlaşmış durumda.

Çatışmaların şiddeti nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı; iniş ve kalkış işlemleri süresiz olarak askıya alındı.

Çatışmaların Odak Noktası: Şeyh Maksoud ve Çevresi

Suriye yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, çatışmaların merkezi özellikle Şeyh Maksoud mahallesi ve çevresi oldu. Suriye resmi haber ajansı SANA; SDG’nin Süryani mahallesini topçu ateşine tuttuğunu, hükümet güçlerinin ise Castello ve Şeyhan hatlarında bu saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

Karşılıklı Suçlamalar ve Sivil Kayıplar

SDG kanadından yapılan açıklamada, hükümet yanlısı grupların Eşrefiye mahallesi ve Doğu Camii çevresini tank ve ağır silahlarla hedef aldığı belirtildi. Bu durum "sivillerin hayatını hiçe sayan tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirildi. Bölgeden gelen bilgiler, iki taraf arasındaki gerilimin dün itibarıyla tırmandığı ve maalesef sivil can kayıpları ile yaralanmaların yaşandığı yönünde.

Şehirde Hayat Durma Noktasına Geldi

Halep Valiliği, artan güvenlik riskleri nedeniyle radikal önlemler aldığını duyurdu:

  • Eğitim Askıya Alındı: Çarşamba günü itibarıyla şehirdeki tüm devlet ve özel üniversiteler ile okullarda eğitime ara verildi.
  • Kamu Kurumları: Kamu kurumlarındaki çalışmalar durduruldu ve tüm sosyal etkinlikler iptal edildi.
  • Ulaşım Felç Oldu: Çatışmaların şiddeti nedeniyle Halep Uluslararası Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı; iniş ve kalkış işlemleri süresiz olarak askıya alındı.

Şehirdeki durumun belirsizliği sürerken, taraflar arasındaki cephe hatlarında askeri hareketliliğin devam ettiği bildiriliyor.

Türkiye bu süreçte yer almıyor

Edinilen bilgiye göre; Suriye Ordusu, siviller ile Suriye güvenlik güçlerine saldırılarda bulundukları ve 10 Mart Mutabakatına uymadıkları gerekçesiyle Halep’in SDG kontrolündeki ‘Şeyh Maksud’ ve ‘Eşrefiye’ mahallelerine asayiş operasyonu düzenlemektedir. Bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterilmekte ve özel tahliye koridorları açılmıştır. Bu operasyon kararı Suriye Devleti tarafından alınmış Suriye ordusu tarafından icra edilmektedir. Türkiye, bu süreçte Suriye’nin iç işlerine karışmamaktadır ve operasyonun bir parçası değildir.

