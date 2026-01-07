  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Türkiye'nin yanı başında! Halk yaşadıkları yeri terk ediyor

Hileli iflas ve naylon faturaya sıkı takip

SDG’ye aylardır ağzını açmayan DEM, operasyon başlayınca ciyak ciyak oldu: Türkiye’yi suçlayıp ABD’yi müdahaleye çağırdılar

İspanya'dan haydut ABD'ye Venezuela dersi
Aktüel Arnavutköy’de dehşet saçtı: Yaşlı adama silahlı saldırı, ateş açtı! O kişi böyle sokak ortasında kurşun yağdırdı
Aktüel

Arnavutköy’de dehşet saçtı: Yaşlı adama silahlı saldırı, ateş açtı! O kişi böyle sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Arnavutköy’de dehşet saçtı: Yaşlı adama silahlı saldırı, ateş açtı! O kişi böyle sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi cami avlusunda yürüyen 60 yaşındaki R.T.’ye silahla ateş açtı. Vücuduna 4 mermi isabet eden yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, işte o dehşet saçan canavar saldırgan dehşet saçtı! İşte o böyle olay yerinden hızla kaçtı.

Olay, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen R.T.'nin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açtı.

Gelen görüntüler dehşet saçtı

Vücuduna 4 mermi isabet eden R.T., yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Silahlı saldırı anı caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın R.T.'nin arkasından yaklaştığı, silahını çıkardıktan sonra ateş açtığı ve kurşunların hedefi olan kişinin yere düştüğü anlar kaydedildi.

Polis ekipleri, saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23