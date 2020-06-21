Yemenli partilerden, Cumhurbaşkanına, "Sokotra'daki isyana karşı ciddi tedbirler alma" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'de 15 parti, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Sokotra'daki silahlı isyanının sona ermesi için ciddi tedbirler almaya çağırdı.

Genel Halk Kongresi, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen "Islah" ve Selefi eğilimli "Er-Reşad Birliği" partilerinin başını çektiği 15 parti, GGK güçlerinin, Sokotra'nın merkezi Hadibu'da emniyet ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmesinin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

GGK güçlerinin, Hadibu kentine gerçekleştirdiği saldırının ardından yaşanan "üzücü" olayların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı Hadi'yi, GGK'nın silahlı isyanından nasibini alan kentlerde yaşananların sona ermesi için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Partiler ayrıca, Hadi'den, hükümeti, silahlı isyana karşı koyma konusunda sorumluluğunu üstlenmeye ve ülkenin tamamında kontrolü ele almak için fiili tedbirler almaya yönlendirmesini istedi.

"Yemen'de Husilere karşı savaşan Arap koalisyonunun lideri olan ve Riyad Anlaşması'nın hamiliğini yapan" Suudi Arabistan'a da, GGK'nın mükerrer ihlallerine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve meşru hükümetin yanında tavır alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya imza atan partiler son olarak, Sokotra'daki isyandan, GGK yöneticilerini ve onları maddi ve manevi olarak destekleyenleri sorumlu tuttu.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen hükümeti ise dün GGK güçlerinin, tam teşekküllü bir darbe gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

GGK, ülkenin güneyinin kuzeyinden ayrılması için Yemen hükümetine karşı silahlı isyan başlatmış ve 26 Nisan'da güney illerinde sözde özerklik ilan etmişti.

BAE'nin, Yemen hükümetine bağlı güçlere "paralel" oluşumları silahlandırmak ve eğitmek için büyük harcamalar yaptığı ifade ediliyor.