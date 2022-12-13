Yemenli çocuklar açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de 2015 yılında başlayan savaşta şimdiye kadar en az 11 bin çocuğun ya öldüğü ya yaralandığı ya da sakat kaldığını açıkladı. UNICEF, Yemen’de savaşın başlangıcından itibaren BM’ye ulaşan doğrulanmış verilere göre savaşın çocuk kurbanlarıyla ilgili sayının çok daha fazla olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

UNICEF’e göre, Yemen’deki savaşta günde ortalama dört çocuk ya yaşamını yitirdi ya da yaralandı. BM'nin sağladığı ateşkes antlaşmasıyla birlikte çatışmaların yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığı kaydedildi. Ancak ateşkesin sona erdiği Ekim ayı başı ile Kasım ayı sonu arasında 62 Yemenli çocuğun daha öldüğü ya da yaralandığı; sadece Temmuz ve Eylül 2022 tarihleri arasında kara mayınları ve patlamamış mühimmat nedeniyle ölen veya yaralanan 164 kişi arasında en az 74 çocuğun olduğu belirtildi.

“Ülke nüfusunun dörtte üçü yardıma ve korunmaya muhtaç”

UNICEF, Yemen’deki insani durumun oldukça kötü bir durumda olduğunu belirterek, “Çatışmaların tırmanmasından sekiz yıl sonra 12,9 milyonu çocuk olmak üzere 23,4 milyondan fazla insan, tüm ülke nüfusunun neredeyse dörtte üçü, insani yardıma ve korunmaya muhtaç bir durumda. Yemen'de tahminen 2,2 milyon çocuk, şiddetli akut yetersiz beslenmeden ortaya çıkan hastalıklar yüzünden hayatta kalma mücadelesi veriyor. Beş yaşın altında, yaklaşık 54O bin çocuk da yetersiz besleniyor” tespitinde bulundu.

Yemen'den Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Çağrısını başlatan UNICEF Direktörü Catherine Russell, Yemen’deki çocukların hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, “Binlerce çocuk hayatını kaybetti, yüz binlercesi de hastalık ya da açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Temel hizmetlerin neredeyse tamamen çöktüğü ülkede hepsinin acil desteğe ihtiyacı var” dedi.

UNICEF, Yemen’de 9,2 milyonu çocuk olmak üzere 17,8 milyondan fazla kişinin güvenli su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişemediğini, ülkenin sağlık sisteminin son derece kötü, sağlık tesislerinin ise sadece yüzde 50'sini çalışabilir bir durumda olduğunu, ülkede 10 milyonu çocuk 22 milyon kişinin sağlık hizmetlerine yeterli erişimden mahrum kaldığını kaydetti.

Bir yaşın altındaki çocukların yüzde 28'inin rutin aşılarının yapılmadığı, ülkede güvenli suya ulaşamayan çocukların, kolera, kızamık, difteri ve diğer aşıyla önlenebilir salgın hastalıklara yakalandığı belirtildi.

UNICEF, ülkede çocuklar için gelecekte olumsuz sonuçlara yol açabilecek çok ciddi bir eğitim krizinin olduğunu belirterek, “İki milyon çocuk okula gidemiyor. Yemen'deki her dört okuldan en az birinin yıkılması veya kısmen hasar görmesi nedeniyle bu sayı daha da artabilir” uyarısında bulundu.

UNICEF, 2023'te Yemen'deki insani krizi önlemek için acilen 484,4 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yemen’de yaşanan tüm zorluklara rağmen, 2022 yılında UNICEF’in 260 binden fazla çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenmesinin tedavisini yaptığı, 1,5 milyon haneye acil durumlar için nakit yardımda bulunduğu ve 4,7 milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir içme suyu sağladığı, en az 1,6 milyon çocuğa kızamık ve çocuk felcine karşı aşı yapıldığı kaydedildi.

“Gerçek sayılar çok daha yüksek”

UNICEF, Mart 2015 ile 30 Eylül 2022 arasında Yemen’deki BM’nin doğrulayabildiği çocuklarla ilgili rakamları da açıkladı; ancak gerçek sayının bu rakamların çok daha üzerinde olduğunu kaydetti.

UNICEF’in Yemen’de çocuklara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı veriler şu şekilde:

11 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı

3 bin 774 çocuk öldürüldü (2 bin 742’si erkek, 983’ü kız, 49’u bilinmiyor)

7 bin 245 çocuk yaralandı (Beş bin 299 ‘u erkek, bin 946’sı kız)

445 erkek çocuk gözaltına alındı

152 çocuk kaçırıldı (140’si erkek, 12’si kız)

47 çocuk çatışmalarda cinsel şiddete maruz kaldı (29’u erkek ve 18’i kız)