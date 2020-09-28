Yemenli annelerden "esir takası anlaşmasının derhal uygulanması" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği, hükümet ile Husiler arasında varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasının bir an önce uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, imzalanan esir ve tutuklu takası anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Bu anlaşmaların kağıt üzerinde kalmamasını, çocuklarımıza kavuşmayı ve onlara sarılıp hasret gidermeyi istiyoruz. Dünyadaki tüm annelerin de isteyeceği gibi." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası toplumdan anlaşmanın uygulanması için Yemenli taraflara baskı yapmayı sürdürmesi istendi.

- Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası anlaşması

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Açıklamada, tarafların Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yineledikleri vurgulanmıştı.

Yemen'deki Husiler daha sonra yaptıkları açıklamada, hükümet ile varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasının 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Uzun süredir istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.