  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemenli annelerden "esir takası anlaşmasının derhal uygulanması" çağrısı
Aktüel

Yemenli annelerden "esir takası anlaşmasının derhal uygulanması" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:45:48 -
Yemenli annelerden "esir takası anlaşmasının derhal uygulanması" çağrısı

ADEN (AA) - Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği, hükümet ile Husiler arasında varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasının bir an önce uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, imzalanan esir ve tutuklu takası anlaşmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Bu anlaşmaların kağıt üzerinde kalmamasını, çocuklarımıza kavuşmayı ve onlara sarılıp hasret gidermeyi istiyoruz. Dünyadaki tüm annelerin de isteyeceği gibi." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası toplumdan anlaşmanın uygulanması için Yemenli taraflara baskı yapmayı sürdürmesi istendi.

- Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası anlaşması

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Ofisi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

Açıklamada, tarafların Aralık 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'na göre, "tüm tutuklu ve esirleri, kayıp kişileri, gözaltına alınanlar ve zorla kaybedilenleri ve ev hapsinde olanları" serbest bırakma konusunda taahhütlerini yineledikleri vurgulanmıştı.

Yemen'deki Husiler daha sonra yaptıkları açıklamada, hükümet ile varılan esir ve tutuklu takası anlaşmasının 15 Ekim'de uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Uzun süredir istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi
Dünya

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ teklifi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarfından yapılan açıklamada, meselen..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz'dan Azerbaycan ve Ermenistan yorumu: Rusya bunu yapacak
Dünya

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz'dan Azerbaycan ve Ermenistan yorumu: Rusya bunu yapacak

Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Ermenistan tarafından sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıları değerle..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı