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Aktüel

Yemen'in Taiz kenti Kovid-19 nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:29:51 -
Yemen'in Taiz kenti Kovid-19 nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz kentinde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından şehre giriş-çıkışların yanı sıra camiler ve çarşıların iki hafta süreyle kapatılması kararı alındı.

Taiz Valisi Nebil Şemsan tarafından yayınlanan bildiride, Taiz'e giriş-çıkışların iki hafta süreyle kapatıldığı, sadece gıda ve malzeme girişine izin verileceği ifade edildi.

Şehir içinde vakaların bulunduğu bölgelere de seyahat kısıtlaması getirildiği aktarılan açıklamada, cami ve çarşıların da kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, dün yaptığı açıklamada, Hadramevt ve Aden'den sonra Taiz'de de Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede ilk koronavirüs vakası 10 Nisan'da Hadramevt kentinde görülmüştü.

Resmi verilere göre, Yemen'de virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 7'ye yükseldi.

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