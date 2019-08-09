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Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışma: 13 ölü

Çarşamba gününden bu yana şiddet olaylarına sahne olan Aden'de, bugün yeniden başlayan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

09 Ağustos 2019 Cuma 22:10
Yemen'in geçici başkenti Aden'de çatışma: 13 ölü

ADEN (AA) - Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de, hükümete bağlı güçler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni güçleri arasında çıkan çatışmalarda 5'i sivil 13 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aden'de Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki güçler ile hükümete bağlı birlikler arasında bugün yeniden başlayan çatışmalarda aynı aileden 1'i çocuk 5 sivil ile silahlı 8 kişi öldü.

Aden'deki Basuheyb Askeri Hastanesi'nden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye gün içinde çatışmalarda hayatını kaybeden silahlı 8 kişi ile aralarında sivillerin de bulunduğu 61 yaralı getirildiğini söyledi.

- Aynı aileden 1'i çocuk 5 sivil öldü

Görgü tanıkları, Aden'in kuzeyindeki Dar Saad ilçesinde çıkan çatışmalar sırasında bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Aden'in Hur Mekser ilçesindeki Cumhuriyet Hastanesi yetkilileri ise çatışmalar nedeniyle yolların kapalı olduğunu dolayısıyla yüzlerce hasta ve sağlık personelinin hastanelere ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, çatışan taraflara "güvenli koridor açılması" çağrısında bulundu.

Daha önce yapılan açıklamada hükümete bağlı Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerinin, Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bölgelerde kontrolü sağladığı, söz konusu noktalarda zırhlı araç ve askerlerin konuşlandığı belirtilmişti.

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de çarşamba gününden bu yana yaşanan çatışmalarda 7'si sivil 18 kişi hayatını kaybetti.

Taraflardan, ölü ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

- Ne olmuştu?

Aden'de BAE destekli Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı'na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, dün Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti.

Hizam Emni güçleri tarafından Maaşık Sarayı'na açılan yolların kapalı tutulduğu o saatlerde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da Aden semalarında görülmüştü.

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik konseye ait "Bağımsız Aden" kanalında yaptığı açıklamada, destekçilerine "Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyerek ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de hükümete bağlı güçleri Aden'i kaosa sürüklemekle suçlayan Bin Berik, hükümetin Aden'de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:10
  1. Aden
  2. Güney Geçiş Konseyi
  3. Yemen

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