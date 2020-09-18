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Aktüel Yemen'in Ebyen kentinde İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşmesi protesto edildi
Aktüel

Yemen'in Ebyen kentinde İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşmesi protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 21:19:15 -
Yemen'in Ebyen kentinde İsrail-BAE ve Bahreyn normalleşmesi protesto edildi

EBYEN (AA) - Yemen'in Ebyen ilinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile İsrail arasında varılan normalleşme anlaşmasına tepki amacıyla gösteri düzenlendi.

Ebyen'de cuma namazı sonrasında Filistinlilere destek için BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması protesto edildi.

Gösteride, Filistin bayraklarının yanı sıra Mescid-i Aksa fotoğrafları taşıyan Yemenliler, Filistin'e destek, BAE ve Bahreyn-İsrail normalleşmesine tepki ve Sokotra adasında herhangi bir İsrail varlığı istemediklerine dair sloganlar attı.

İsrail'le normalleşmeyi dine ve İslam itikadına ihanet olarak nitelendiren göstericiler, İslam ve Arap halklarından normalleşmenin karşısında durmalarını talep etti.

Ebyen'in merkezi Zencibar kentinde çarşamba günü Yemenli kadınlar İsrail'le normalleşmeyi kınayan bir yürüyüş düzenlemiş ve gösteride Sokotra adasındaki "sömürgeci projeleri" reddettiklerini ifade etmişlerdi.

Yemen'de BAE'nin destelediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin kontrolündeki Ebyen'de her hafta İsrail'le normalleşme karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.

ABD'de askeri ve stratejik araştırmaların yayınladığı "South Front" internet sitesinde 28 Ağustos'ta BAE ve İsrail'in, Sokotra'da bir askeri ve istihbarat tesisi kurmayı planladığı belirtilmişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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