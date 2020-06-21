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Aktüel

Yemen'in Beyda ilinde Husiler ile ordu arasında çatışma

Ordu güçleri, çatışmalarda onlarca militanın öldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:02:31 -
Yemen'in Beyda ilinde Husiler ile ordu arasında çatışma

BEYDA (AA) - Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Beyda kentinde Husilerle çıkan çatışmalarda onlarca militanın öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Orduya bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, "Beyda kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda onlarca militan öldü ve yaralandı." denildi.

Açıklamada çatışmalar sırasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ordu birliklerine hava desteği verdiği, Husilerin askeri araçlarını imha ettiği belirtildi.

Koalisyona ait uçakların ayrıca Necd el-Atik bölgesinde Husilere ait mevziler ve bir silah deposunu hedef aldığı aktarıldı.

Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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