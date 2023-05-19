  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yurt dışında kaç sandık kurulacak? Açıklama geldi

﻿Libya'dan Türkiye'ye teklif: Mısır da katılabilir! Murtaza Karanfil açıkladı: Sanayi tesisleri ilgisini çekiyor

Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!

Bakan Kurum: Milletimiz 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdıranların yanında oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çekemeyen anten taksın

Binali Yıldırım, Sinan Oğan görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Kudüs'te ırkçı sloganlar! Ellerinde İsrail bayrakları ile yürüyüş: Yıllar önceki tarihi olay tekrar hatırlandı

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı

HÜRJET ve KIZILELMA’nın donanma versiyonu geliyor! Tarih verildi

Meksika’daki yanardağda patlamalar! Tatil kararı
Dünya Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü
Dünya

Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-05-19 09:46:00 -
Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Yemen'de nisan ayında yaşanan sellerde 31 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in birçok kentinde kısa süreli yoğun yağışların olduğu ifade edildi.

Sahadan gelen raporların, yağışların neden olduğu sellerde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 37'sinin yaralandığı ve 3'ünün kaybolduğu yönünde olduğu belirtilen açıklamada, yağışların, İbb kentinde kayaların tehlikeli bir şekilde düşmesine neden olduğu belirtildi.

Yemen'de mart ayının ortalarından itibaren başlayan yağmur mevsimi binlerce aileyi olumsuz etkiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23