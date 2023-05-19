Yemen'deki sellerde 31 kişi öldü

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in birçok kentinde kısa süreli yoğun yağışların olduğu ifade edildi.

Sahadan gelen raporların, yağışların neden olduğu sellerde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 37'sinin yaralandığı ve 3'ünün kaybolduğu yönünde olduğu belirtilen açıklamada, yağışların, İbb kentinde kayaların tehlikeli bir şekilde düşmesine neden olduğu belirtildi.

Yemen'de mart ayının ortalarından itibaren başlayan yağmur mevsimi binlerce aileyi olumsuz etkiledi.