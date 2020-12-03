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Dünya Yemen'deki İran destekli Husilerden saldırı: 9 ölü, 7 yaralı
Dünya

Yemen'deki İran destekli Husilerden saldırı: 9 ölü, 7 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:35:00 -
Yemen'deki İran destekli Husilerden saldırı: 9 ölü, 7 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Husilerden sanayi bölgesine saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan sanayi bölgesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Yemen ordusunun sağlık kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

 

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirten sağlık kaynakları, can kaybının artmasından endişe ettiklerini ifade etti. Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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