Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyini hedef alan İHA saldırısı önlendi
RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyini hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, sabah saatlerinde Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney kesiminde sivil yerleşim yerlerini hedef alan bomba yüklü İHA'sının düşürüldüğünü belirtti.
Maliki, daha fazla bilgi vermedi. Husiler ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.