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Aktüel

Yemen'deki Husilerden "sağlık sektörünün yüzde 60'ı çalışamaz durumda" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:44:58 -
Yemen'deki Husilerden "sağlık sektörünün yüzde 60'ı çalışamaz durumda" açıklaması

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, "abluka sebebiyle sağlık sektörünün yüzde 60'ının çalışamaz hale geldiğini" duyurdu.

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yusuf el-Hadari, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun uyguladığı abluka sebebiyle ilaç sıkıntısı yaşandığını ve bazı sağlık merkezlerinin kapatıldığını ifade etti.

Ablukanın meydana getirdiği sonuçlar sebebiyle sağlık sektörünün yüzde 60'ının çalışamaz duruma geldiğini söyleyen Hadari, Birleşmiş Milletleri (BM) de "koalisyonun Yemen'deki suçlarını yasal ve hukuki olarak örtbas etmekle" suçladı.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelerde bugüne kadar 112 kişi Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybederken, vaka sayısı 496'ya, iyileşen kişi sayısı ise 23'e ulaştı.

Husiler ise kontrol altında tuttukları bölgelerde Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 4 vaka ve 1 ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.



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