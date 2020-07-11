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Aktüel

Yemen'deki Husiler: Yakıt gemilerine yapılan korsan faaliyetleri tüm ülkede felakete yol açabilir

Yeniakit Publisher
2020-07-11 01:07:22 -
Yemen'deki Husiler: Yakıt gemilerine yapılan korsan faaliyetleri tüm ülkede felakete yol açabilir

ADEN (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, yakıt gemilerine karşı yapılan korsan faaliyetlerinin devam etmesi halinde başta sağlık sektörü olmak üzere tüm hizmet sektörlerinde felaket yaşanabileceğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen Petrol Şirketi Genel Müdürü Ammar el-Edrai, Twitter hesabından, "Önümüzdeki günlerde petrol rezervleri tamamen tükenecek ve bu tehdit tüm hizmet sektörlerinde, en belirgin de sağlık sektöründe etkisini gösterecek" şeklinde açıklama yaptı.

Edrai, açıklamasında, petrol gemilerine yapılan korsan faaliyetlerinin Yemen'de hastalarla dolu olan hastanelerde felakete davetiye çıkardığını belirtti.

3 gün önce 2 yakıt gemisinin Hudeyde Limanı yakınlarına ulaştığını aktaran Ammar el-Edrai, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin gemilere el koyarak, Suudi Arabistan'ın Cezan Limanı'na götürdüğünü iddia etti.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol ve gıda yüklü gemileri Hudeyde Limanı'na sokmamak ve el koymakla suçluyor.

Aralarında Sınır Tanımayan Doktorların da bulunduğu yerel ve uluslararası bir çok kuruluş, Yemen'deki sağlık durumunun çöküşüyle ilgili uyarılarda bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.

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