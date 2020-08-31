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Aktüel Yemen'deki Husiler: Esir takası kapsamında 26 milis serbest bırakıldı
Aktüel

Yemen'deki Husiler: Esir takası kapsamında 26 milis serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:21:02 -
Yemen'deki Husiler: Esir takası kapsamında 26 milis serbest bırakıldı

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, hükümet güçleriyle gerçekleştirilen "esir takası" kapsamında 26 milisin serbest bırakıldığını duyurdu.

Husilere bağlı Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, yaptığı yazılı açıklamada, farklı cephelerde hükümet güçleriyle yapılan esir takası kapsamında 26 milisin serbest kaldığını belirtti.

Murtaza, esir takasının yerel ara bulucular kanalıyla gerçekleştiğini ifade etti ancak hükümet güçlerinden de serbest bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Hükümet güçleri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Husiler cuma günü de 20 milisin salıverildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki taraflar, Birleşmiş Milletler himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir takası, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

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