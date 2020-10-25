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Aktüel Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden "Cumhurbaşkanıyla olumlu görüşmeler yapıldı" açıklaması
Aktüel

Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden "Cumhurbaşkanıyla olumlu görüşmeler yapıldı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:55:12 -
Yemen'deki ayrılıkçı güçlerden "Cumhurbaşkanıyla olumlu görüşmeler yapıldı" açıklaması

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu sonuçları olduğu belirtildi.

GGK'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Konsey'in bugün Aden'de yaptığı toplantıda, başta Zubeydi ile Hadi'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği görüşme olmak üzere sahada yaşanan gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Zubeydi-Hadi görüşmesinin olumlu sonuçları olduğu kaydedilen açıklamada, bu tür temasların ülkede yaşanan krizin siyasi ve askeri boyutlarında ilerleme kaydedilmesi için gerçek bir fırsat olduğu vurgulandı. Açıklamada, olumlu sonuçların neler olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

GGK Başkanı Zubeydi ile Cumhurbaşkanı Hadi, taraflar arasındaki gerginliği sona erdirme çalışmaları kapsamında cuma günü Riyad'da bir araya gelmişti. Söz konusu görüşmenin, yaklaşık 1 yıl önce imzalanan Riyad Anlaşması'ndan bu yana gerçekleşen ilk görüşme olduğu ifade ediliyor.

Riyad'da 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren anlaşma imzalanmıştı.



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