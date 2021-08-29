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Dünya Yemen’deki Anad Hava Üssü’ne saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
Dünya

Yemen’deki Anad Hava Üssü’ne saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Orta Doğu ülkesi Yemen’in güneyindeki Lahic vilayetinde bulunan el-Anad Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen saldırı sonucu 7 asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 12:42:00 -
Yemen’deki Anad Hava Üssü’ne saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Yemen’in güneyindeki Lahic vilayetinde bulunan el-Anad Askeri Hava Üssü’ne Husi milisler tarafından bu sabah düzenlenen saldırıda 7 asker öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Bir hükümet yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, “Husiler üssü füzeler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef aldı” dedi.

Anad Hava Üssü, Ocak 2019’da yapılan bir askeri geçit töreni sırasında benzer bir saldırıya maruz kalmış, askeri istihbarat şefi de dahil çok sayıda asker hayatını kaybetmişti.

Husiler 2015 yılında bu üssün kontrolünü ele geçirdi, ancak Yemen güçleri aynı yıl kontrolü tekrar ele aldı.

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