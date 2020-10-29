Yemen'deki 7 ilde Mevlid-i Nebi kutlanırken, Hazreti Muhammed'e hakaret protesto edildi

ADEN (AA) - Yemen'de başkent Sana da dahil olmak üzere Husilerin kontrolündeki 7 ilde Mevlid-i Nebi kutlamaları ve Hazreti Muhammed'e karşı hakareti kınamak için binlerce kişi gösteri yaptı.

Başkent Sana, Sada, el-Beyda, Zamar, el-Hudeyde, Taiz ve Cevf illerinde toplanan binlerce Yemenli Mevlid-i Nebi'yi kutladı.

Üzerinde "Emret Ya Rasulallah" yazılı dövizler taşıyan Yemenliler, Fransa'da Hazreti Peygambere ve İslam'a yönelik gerçekleştirlen hakaret içerikli yayınlar ve tutumları da protesto etti.

Husilerin sözde lideri Abdulmelik el-Husi televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, onu İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmeye teşvik eden Siyonistlerin kuklasından başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.





