  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de, yeni kurulacak hükümetin hedefleri açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 22:44:56 -
Yemen'de, yeni kurulacak hükümetin hedefleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Muin Abdulmelik, kurulması planlanan hükümetin hedeflerini açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik, yeni hükümetin kurulması için yürüttüğü görüşmeler kapsamında Genel Halk Kongresi Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.

Abdulmelik, yeni hükümetin uzman ve tecrübe sahibi kişilerden oluşturulması konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.

Abdulmelik, yeni hükümetin hedefleri arasında, Husilerin darbesini sona erdirme, ekonomiyi kurtarma, kamu hizmetlerini iyileştirme, yolsuzluğa son verme, devlet kurumlarında köklü reformlar yapma ve gelir kaynaklarını kontrol etmenin yer aldığını ifade etti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi 29 Temmuz'da, Muin Abdulmelik'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzalanan Riyad Anlaşması'na göre, yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma (Riyad Anlaşması) imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat! Mühim uyarı
Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusu..
Yunan-Rum ikilisine kötü haber
Dünya

Yunan-Rum ikilisine kötü haber

Avrupa Birliğine (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin bir karar çıkmaması Yunan-Rum..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı