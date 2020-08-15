Yemen'de, yeni kurulacak hükümetin hedefleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Muin Abdulmelik, kurulması planlanan hükümetin hedeflerini açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik, yeni hükümetin kurulması için yürüttüğü görüşmeler kapsamında Genel Halk Kongresi Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.



Abdulmelik, yeni hükümetin uzman ve tecrübe sahibi kişilerden oluşturulması konusunda fikir birliği olduğunu belirtti.

Abdulmelik, yeni hükümetin hedefleri arasında, Husilerin darbesini sona erdirme, ekonomiyi kurtarma, kamu hizmetlerini iyileştirme, yolsuzluğa son verme, devlet kurumlarında köklü reformlar yapma ve gelir kaynaklarını kontrol etmenin yer aldığını ifade etti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi 29 Temmuz'da, Muin Abdulmelik'i Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile imzalanan Riyad Anlaşması'na göre, yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma (Riyad Anlaşması) imzalanmıştı. Ancak özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulanamamıştı.



