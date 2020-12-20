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Dünya Yemen'de TNT aniden patladı: 3 ölü
Dünya

Yemen'de TNT aniden patladı: 3 ölü

Yemen'in Taiz kentinde henüz kimliği açıklanmayan 3 kişi, bir cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin (TNT) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:55:00 -

Yemen'in Taiz kentinde 3 kişi, patlayıcı cihazın içinden çıkarmaya çalıştıkları patlayıcı maddenin (TNT) patlaması sonucu hayatını kaybetti.

TNT'yi çıkarırken patlayıcı infilak etti

Yemen’in güneyindeki Taiz kentinde akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan 3 kişi, cihazın içindeki patlayıcı maddeyi (TNT) çıkarmaya çalışırken patlayıcı bir anda infilak etti. TNT’nin patlaması sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 3. kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

'Aniden patladı'

Görgü tanıkları olayı, “Üç kişilik gruptan biri, cihaza çekiçle vurarak içindeki TNT’yi çıkarmaya çalışıyordu. Diğer ikisi ise onu izliyordu. Cihazın içindeki patlayıcı aniden patladı” ifadeleri ile aktardı.

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