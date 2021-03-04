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Dünya Yemen’de patlama! Üst düzey isimler bulunuyordu
Dünya

Yemen’de patlama! Üst düzey isimler bulunuyordu

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı üst düzey isimlerin bulunduğu aracın geçişi sırasında patlama oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 15:18:00 -
Yemen’de patlama! Üst düzey isimler bulunuyordu

Yemen'in güneyinde üst düzey askeri isimlerin bulunduğu aracın geçişi esnasında patlama meydana geldi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Yemen'in sahil kenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı üst düzey isimlerin bulunduğu aracın geçişi esnasında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar oldu.

İlk belirlemelere göre patlama, daha önceden konvoyun geçiş güzergahına yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi suretiyle gerçekleştirildi.

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